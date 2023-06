Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksamer Zeuge meldete verdächtige Personen - ein Mann wurde vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.6.2023 meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen Mitternacht verdächtige Personen an einem Geschäfts am August-Wessing-Damm in Warendorf. Als Polizisten den Hinterhof des Geschäfts erreichten, flüchteten zwei Männer. Einen der beiden Tatverdächtigen konnten die Beamten vorläufig festnehmen. In der Nähe stand ein Transporter, der wahrscheinlich zu dem Duo gehört. An diesem war ein falsches Kennzeichen angebracht und wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen waren in ein Warenlager eingebrochen und hatten Diebesgut zum Transport bereitgestellt. Der 24-jährige Wuppertaler wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zu dem Mittäter dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell