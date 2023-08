POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel

Gersheim (ots) - Im Zeitraum vom 12. bis 15.08.2023 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine ehemalige Gaststätte in der Bliesstraße in Gersheim. Hierbei versuchte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster gewaltsam aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An dem Fenster entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060). ...

