POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Schwimmbad Koi in Homburg

Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 11.08.2023, ca. 18:00 Uhr bis 14.08.2023, ca. 10:15 Uhr kam es in der Untergasse in 66424 Homburg (Innenstadtbereich) zu einem Einbruchsversuch. Hierbei versuchte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür des dortigen Beauty Studio aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang, woraufhin dieser von einer weiteren Tatbegehung abließ. An der angegangenen Eingangstür entstand ein Sachschaden in ...

mehr