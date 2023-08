Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Oberbexbach

Bexbach (ots)

Am 11.08.2023 um 16:28 ereignete sich in der Frankenholzer Straße 123 in 66450 Oberbexbach ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte dort im Begegnungsverkehr einen haltenden weißen Ford Transit mit Hamburger Kennzeichen.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem Unfallverursacher handelt sich ebenfalls um ein weißen Ford Transit mit einer unbekannten Beschriftung an der Fahrzeugseite und müsste an selbige beschädigt sein. An dem geschädigten Ford Transit entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell