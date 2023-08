Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von mehreren Sonnenbrillen in Homburg/Einöd

Homburg (ots)

Am 10.08.2023, gegen 16:15 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte männliche Person in einem Einkaufsmarkt in der Neunmorgenstraße in Homburg Einöd in das dortige Augenoptikergeschäft. Dort begab sich die Person zu einem Ständer mit hochwertigen Sonnenbrillen, nahm mehrere davon an sich und entfernte sich ohne zu bezahlen.

Der männliche Täter war Brillenträger und trug einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Shirt, einer schwarzen knielangen Hose und einer schwarzen Kopfbedeckung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell