POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen jungen Mann dabei, wie er sich an zwei Autos im Stadtteil Deininghausen zu schaffen machte. Als der Tatverdächtige den Zeugen bemerkte, flüchtete er in eine Wohnung an der Erfurter Straße. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten das Gebäude zunächst ...

