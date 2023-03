Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Festnahme nach E-Scooter-Raub

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm am Dienstag einen 30-Jährigen aus Oer-Erkenschwick fest, der zuvor einem Bekannten einen E-Scooter entwendet hatte. Er und sein 31-jähriger Bekannter, ebenfalls aus Oer-Erkenschwick, gerieten gegen 18 Uhr auf der Glück-Auf-Straße (Fußweg des Stimbergstadions) in Streit. Als der 31-Jährige dann mit seinem E-Scooter davon fahren wollte, schlug ihn der 30-Jährige mit der Faust mehrfach ins Gesicht und nahm dessen E-Scooter an sich. Dann flüchtete er mit Fahrrad und E-Scooter. Der 31-Jährige informierte die Polizei. Die Kollegen trafen den Flüchtigen kurz darauf im Nahbereich an. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen sie ihn fest. Zwei Polizisten erlitten bei der Verfolgung und Festnahme leichte Verletzungen, verblieben jeodch im Dienst. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie noch ein Tütchen auf, bei dessen Inhalt es sich um Drogen handeln könnte. Sie stellten das Tütchen sicher und schrieben auch hier eine Anzeige (Verstoß BtmG). Der E-Scotter hatte keinen Versicherungsschutz, weshalb auch eine Anzeige gegen den 31-Jährige gefertigt wurde. Er wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

