Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: LKA-Zielfahnder fassen Betrüger

Mainz (ots)

Zielfahndern des Landeskriminalamtes(LKA) Rheinland-Pfalz ist es gelungen, einen 46-jährigen Betrüger in Bunde/Ostfriesland zu fassen. Er befindet sich jetzt in der JVA Oldenburg. Der Mann ist dringend verdächtig, sich wegen zahlreicher Betrugsfälle strafbar gemacht zu haben. Da er 2019 nicht zur Hauptverhandlung erschienen ist, wurde durch das LG Bad Kreuznach die Untersuchungshaft angeordnet. Nachdem herkömmliche Fahndungsmethoden erfolglos blieben, übernahm das Dezernat für Zielfahndung des LKA den Fall. Intensive Ermittlungen ergaben, dass sich der Gesuchte in Ostfriesland aufhält. Am 19. Dezember 2022 konnte der Flüchtige festgenommen werden.

