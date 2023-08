POL-HOM: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl in Homburg

Blieskastel (ots) - In der Nacht vom 10.08.2023 auf den 11.08.2023 wurden in Blieskastel in der Schloßbergstraße, an der Einmündung Klosterweg, zwei Verkehrsschilder von einer bislang unbekannten Person mutwillig beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060). Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr