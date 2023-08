Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel Niederwürbach

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 12.08.2023 auf den 13.08.2023, gegen 01:00 Uhr, ereignete sich in der Bezirkstraße in Blieskastel/ Niederwürzbach ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte dort einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Focus mit Homburger Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Peugeot. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell