Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Weimar (ots)

Freitagnachmittag ereignete sich in der Taubacher Straße in Weimar ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 61-jähriger Renault-Fahrer fuhr mit seiner gleichaltrigen Gattin in Richtung der Einmündung Am Hartwege, mit dem Ziel in diese Straße abzubiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste der 61-Jährige anhalten, was jedoch die hinter ihm fahrende 26-jährige VW-Fahrerin zu spät bemerkte und auf sein Fahrzeug auffuhr. Für beide Frauen wurde ein Rettungswagen wegen des Verdachts auf ein Halswirbelschleudertrauma angefordert. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7500 EUR.

