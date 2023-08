LPI-J: Zeugen nach Messerangriff gesucht

Weimar (ots) - Am frühen Samstagmorgen trieben Unbekannte ihr Unwesen in der Weimarer Innenstadt. Gegen 02:15 Uhr entzündeten sie Böller und legten sie auf zwei Telefonzellen in der Schillerstraße. Durch die Explosion wurden beide beschädigt. Wer zu dieser Zeit verdächtige Personen oder gar die Täter beobachtet hat, wird gebeten sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) bei der Polizei in Weimar zu melden. Rückfragen bitte an: ...

