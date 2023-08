Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinke in Bad Berka

Weimar (ots)

Im Verlaufe der Woche sprühten Unbekannte in der Bahnhofstraße in Bad Berka drei schwarzfarbene Graffiti-TAGs auf die Fassade eines Bürogebäudes. Die Kosten für Entfernung der Schmiererei dürfte sich für den Eigentümer auf über 500 EUR belaufen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder zu Tatverdächtigen, an die Polizei Weimar telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de ) zu richten.

