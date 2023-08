LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots) - Zu einem Diebstahl von Gartenmöbeln kam es in der gleichen Nacht aus einem Möbelgeschäft in der Robert- Koch- Straße in Apolda. Hierbei wurde durch den oder die unbekannten Täter ein vor Ort befindlicher Bauzaun beschädigt und so von dem Gelände des Geschäftes Gartenmöbel im Wert von etwa 770 Euro entwendet. Hinweise auf Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

