Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Rechts vor links missachtet - Radfahrer verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr fuhr der fast 14 Jahre alte Schüler auf seinem Rad auf der Marktstraße in Richtung Albert-Mertes-Straße. An der Kreuzung zur Oststraße, an der rechts vor links gilt, missachtete er den Vorrang einer von rechts kommenden Autofahrerin. Die 58-jährige Kempenerin hatte ebenfalls nach rechts geschaut und deshalb den von links kommenden Radfahrer nicht gesehen. Der in Grefrath wohnende Schüler war auf dem Weg von der Schule nach Hause und wurde bei der Kollision leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (66)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell