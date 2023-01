POL-VIE: Krefeld/Kreis Viersen: Nach Unfallflucht: Polizei sucht weißen SUV

Kempen (ots) - Am Montag, 16.01.2023, gegen 15:00 Uhr kaufte ein 10-jähriger Junge mit seiner kleinen Schwester in einen Supermarkt am Hessenring in Kempen ein. Anschließend verließen die beiden das Geschäft über den Hessenring und gingen über die Oelstraße. Im Bereich zwischen dem Spielplatz und dem Parkplatz auf der Oelstraße schubste ein Täter, der zuvor ebenfalls in dem Supermarkt einkaufen war, den Jungen. ...

mehr