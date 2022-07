Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Rohbau

Suhl (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag, 15:30 Uhr, bis Montagmorgen, 08:45 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in ein im Rohbau befindliches Wohnhaus "Auf der Mauer" in Suhl ein. Anschließend nahmen sie Werkzeuge im Wert von ca. 2.800 Euro an sich und flüchteten unbemerkt. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0).

