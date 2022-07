LPI-SHL: Vorfahrtsunfall

Römhild (ots) - Am Zeilfeld in Römhild ließ ein 47-Jähriger Sonntagnachmittag ein zuvor entfachtes Feuer unbeaufsichtigt, wodurch die angrenzende Wiese nachfolgend ebenfalls in Brand geriet. Durch die Flammen entstand ein Brandschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

