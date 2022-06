POL-PIBIN: Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

Bingen (ots) - Gensingen, 20.06., Alzeyer Straße, 10:30 - 11:30 Uhr. Im genannten Zeitraum stellte ein Mann seine graue Mercedes C-Klasse auf dem Parkplatz an der dortigen Klinik ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Frontstoßstange fest. Die Polizei bittet um Hinweise! Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

