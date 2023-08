LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots) - Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich im gleichen Zeitraum in der Liebknechtstraße in Apolda. Auch hier wurde versucht, eine Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch ebenfalls misslang. Es blieb auch hier bei Sachschaden an der Tür in Höhe von etwa 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

