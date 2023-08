LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Weimar (ots) - Am 03.08.2023 wurden im Bereich der Polizei-Inspektion Weimar an drei Messstellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. So wurden in Kranichfeld, Bad Berka und am Filzweidenweg in Weimar insgesamt 1346 Fahrzeuge gemessen. Im Ergebnis standen 57 Verwarngelder, 7 Bußgeld- verfahren und 13 Bußgeldverfahren mit Punkten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr