Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brücke gerammt und geflüchtet

Weimar (ots)

Ein Zeuge informierte gegen 18:00 Uhr die Polizei dass soeben ein mit zwei Pkw beladener Transporter in der Ortslage Buchfart an der Brücke hängengeblieben ist. Offenbar hatte der Fahrer die Höhe seines Fahr- zeuges unterschätzt und blieb an der Brückenüberdachung hängen. Der Fahrer stieg aus, sah sich den Schaden an und entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig vom Unfallort. An der Brücke entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell