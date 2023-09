POL-PDKL: Tuningkontrolle

Polizeidirektion Kaiserslautern

Kaiserslautern

Bei strahlendem Sonnenschein wurden am heutigen Samstag Kontrollen durch Experten des Polizeipräsidiums Westpfalz durchgeführt, die sich hinsichtlich illegaler Modifikationen von Kraftfahrzeugen spezialisiert haben. Das gute Wetter lockte den ein oder anderen KFZ-Enthusiasten mit seinem "Schätzchen" auf die Straße, was auch die fahrzeugaffinen Kontrollkräfte gefreut haben dürfte. Viele Fahrzeuge befanden sich in einem herausragend guten und sehr gepflegten Zustand. Es konnte die ein oder andere Rarität kontrolliert werden. Leider musste dennoch die ein oder andere Modifikation bemängelt werden. So wird in 41 Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis, bzw. Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges gefertigt. Entsprechend wird auch in jedem Fall die Zulassungsbehörde informiert, sodass diese die nun anstehende Mängelbeseitigung überwacht. Aber auch Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Betruges und ein Fall von Falschbeurkundung im Amt durch eine illegale Abnahme von Fahrzeugteilen, werden im Anschluss an die Kontrolle gefertigt. Glück im Unglück hatte ein Paar, welches im Auffahrtsbereich der BAB 6 bei Ramstein kontrolliert wurde, da ihr Fahrzeug den Beamten aufgrund von extrem blauem Licht auffiel. Als der kontrollierende Beamte die Fahrerlaubnis und die Fahrzeugpapiere verlangte, bemerkten die Fahrzeuginsassen, dass sie in dem soeben verlassenen Schnellrestaurant die Handtasche mit allen Dokumenten etc. vergessen hatten. Aufgrund der sofortigen Begleitung des Fahrzeuges mit den Personen zum Restaurant, konnte die Tasche samt Inhalt aufgefunden werden. So waren die Beteiligten trotz der anschließend festgestellten tuningbedingten Mängel, froh kontrolliert worden zu sein.|past

