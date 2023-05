Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Berufsinformationstag beim Zoll

Hauptzollamt Erfurt informiert am kommenden Samstag über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten

Erfurt (ots)

Am 3. Juni 2023 veranstaltet das Hauptzollamt Erfurt für alle, die Interesse an einer Ausbildung oder an einem dualen Studium beim Zoll haben und mehr über die Arbeit und die beruflichen Perspektiven in dieser großen Bundesbehörde erfahren möchten, einen Berufsinformationstag.

Interessierte können sich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr aus erster Hand über die zweijährige Ausbildung und das dreijährige duale Studium beim Zoll informieren. Neben Zollhundevorführungen und Vorführungen zur waffenlosen Selbstverteidigung stellen die Beschäftigten des Hauptzollamtes Erfurt an Infoständen ihre Arbeit in den Arbeitsbereichen Abgabenerhebung, Kontrolleinheiten Verkehrswege, Prüfungsdienst, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Straf- und Bußgeldstelle, Vollstreckung und Zollamt vor.

Der Berufsinformationstag findet im Haus 1 sowie im Außenbereich des Hauptzollamtes Erfurt auf dem Steiger in 99096 Erfurt, Am Tannenwäldchen 50, statt.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell