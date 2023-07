Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradfahrerin stürzt bei Kurvenfahrt

Neuwied (ots)

Am 16.07.2023 befuhr eine 22-Jährige aus Frankfurt a.M. gegen 19:30 Uhr mit ihrem Motorrad die L280 aus Richtung Friesenhagen kommend in Richtung Freudenberg. In einer dortigen Rechtskurve kam sie -vermutlich, da sie den Kurvenradius unterschätzte- geradeaus von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Motorradfahrerin erlitt hierbei eine Oberarmprellung, blieb ansonsten jedoch unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell