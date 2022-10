Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Reisebüro überfallen - Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Reisebüro in der Angelstraße und versuchte in einem unbeobachteten Moment den Laptop einer Angestellten zu entwenden. Als diese den dreisten Diebstahl bemerkte und ebenfalls nach dem Gerät griff, schlug der Unbekannte auf den Tisch und forderte letztendlich so die Herausgabe des Geräts. Der Täter flüchtete daraufhin samt Raubgut in Richtung Friedrichstraße. Die unverletzte Angestellte informierte derweil die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Unbekannten die Flucht.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze Jacke, Baseballmütze, Jeans-Hose

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell