POL-KB: Edertal-Giflitz - Einbrecher in Lagerhalle stehlen Scheinwerfer, Stoßstangen und Motoröl

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag (23. Juni) auf Samstag (24. Juni) brach ein Unbekannter Täter in eine Holzhütte auf dem Gelände des Familienzentrums in der Gebrüder-Grimm-Allee in Frankenberg ein. Der Einbruch wurde Samstagmittag durch eine Mitarbeiterin festgestellt. Der Täter war auf das umzäunte Gelände gelangt und hatte dort die Tür der Holzhütte aufgebrochen. In der Hütte befinden sich Spielgeräte ...

mehr