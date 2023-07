POL-PDNR: Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Weyerbusch (ots) - Am Freitag, 14.07.2023, ereignete sich in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr in Weyerbusch ein Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pkw Opel eine Geldbörse. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Kölner Straße abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. In diesem Zusammenhang wird nochmals dringend geraten, keine Wertgegenstände in einem ...

mehr