POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 14.07.2023, 06:00 Uhr bis Sonntag, 16.07.2023, 10:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich neuen Verkehrsunfälle mit reinen Blechschäden, wobei sich in sechs Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Bei weiteren vier Verkehrsunfälle wurden Personen verletzt.

Am Freitag, 14.07.2023, 07:40 Uhr kam es in der Langendorfer Straße in 56564 Neuwied zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 41jährige Fahrzeugführerin erkannte ein vor ihr verkehrsbedingt stehenden PKW Marke Hyundai zu spät und fuhr mit ihrem PKW Dacia auf diesen PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW Hyundai auf einen weiteren PKW der Marke Dacia geschoben. Es entstand ein Schaden von 11.000 Euro, der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß wurde neben der Unfallverursacherin der 65jährige Fahrer des PKW Hyundai leicht verletzt.

Fast zeitgleich am 14.07.2023, 07:52 Uhr, wurde ein weiterer Verkehrsunfall im Industriegebiet Neuwied, dortige Carl-Borgward-Straße, gemeldet. Hier fuhr ein 56 Jahre alter Mann aus Bendorf mit seinem PKW Mercedes-Benz und kam aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem elektronischen Eingangstor vor der Zufahrt zu einem Firmengelände. Durch diesen Zusammenstoß kippt der PKW auf die linke Seite um und kommt so zum Stillstand. An dem Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 25.0000 Euro.

Durch die Missachtung der Vorfahrt an der Einmündung der K 116 / K 12 zwischen Feldkirchen und Irlich ereignete sich am 14.07.2023, 10:20 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW Porsche und eines PKW der Marke Ford. Der 75jährige Fahrer eines Ford Focus wollte aus Irlich kommend an der Einmündung nach links in Richtung Feldkirchen abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des Porsche, der mit zwei weiblichen Personen besetzt, von Feldkirchen in Richtung Rodenbach unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden alle drei Fahrzeuginsassen der beiden Fahrzeuge verletzt. Die 93jährige Beifahrerin in dem Porsche wurde allerdings schwer verletzt und mußte mit einem Krankenwagen in ein Neuwieder Krankenhaus transportiert werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro.

Eine weitere schwerverletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen, 15.07.20023, 02:20 Uhr auf der K 108 zwischen dem Kümmmelsberg und Oberbieber. Eine 58jährige Frau aus der Pellenz befuhr alleine mit ihrem PKW Ford die K 106 aus Melsbach kommend in Fahrtrichtung Niederbieber. An der Einmüdung K 106 / K 108 bog die Frau nach links ab und kollidierte wenige später mit einem 60 Jahre alten Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt auf der unbeleuchteten Landstraße auf der Fahrbahn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW wurde der Fußgänger schwer verletzt und mußte in ein Neuwieder Krankenhaus transportiert werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde das unfallbeteiligte Fahrzeug vorläufig sichergestellt.

Bei einer mittäglichen Verkehrskontrolle am Freitag, 14.07.2023, 12:00 - 14:00 Uhr, fiel den Beamten der Polizeiinspektion Neuwied ein 37 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger auf, der während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrzeugpapiere konnte festgestellt werden, dass der Mann mit einer ungültigen Fahrerlaubnis unterwegs war und somit sein Führerschein eingezogen wurde. Die Fahrt war somit für den Neuwieder beendet und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis die weitere Folge. Ebenfalls ins Netz ging ein 38jähriger bulgarischer Staatsangehöriger aus Koblenz, der im Rahmen der Verkehrskontrolle kontrolliert wurde. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz vor. Die Ersatzfreiheitsstrafe konnte der Mann durch Zahlung der erforderlichen Geldsumme vor Ort abwenden.

Am Freitag, 14.07.2023, 09:20 Uhr ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Einkaufsgalerie Neuwied ein Ladendiebstahl. Noch vor Feststellung seiner Personalien durch den Ladendetektiv lief der junge Mann mit seiner Beute weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen führte zur Feststellung der Person am Neuwieder Bahnhof. Der nochmalige Versuch sich der Festnahme durch Weglaufen zu entziehen, scheiterte jedoch an der läuferischen Überlegenheit des nacheilenden Polizeibeamten, der den 15jährigen Täter dann einholen und festnehmen konnte. Da der Jugendliche nicht zum ersten Mal mit einem Eigentumsdelikt bei der Polizei aufgefallen ist, wurde er erkennungsdienstlich behandelt und seinen Eltern übergeben.

Eine Serie von Ladendiebstählen mit Zielrichtung von Pokemon-Sammelkarten konnte die Polizei Neuwied am Freitagnachmittag, 14.07.2023, 16:30 Uhr, aufklären. Ein 32jähriger Mann aus Neuwied fiel dabei in mehreren Geschäften in der Innenstadt von Neuwied mit dem Diebstahl der Sammelkarten auf. Da die bei dem Mann vorgefundene Menge an Sammelkarten eine wiederholte Begehung von Straftaten begründen ließ, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz noch die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Hier konnte eine größere Menge an Sammelkarten gefunden und sichergestellt werden. Für die Zuordnung der Karten werden Einzelhändler bzw. Verkaufsstellen von Pokemonkarten aus Neuwied gebeten sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen, wenn dort Diebstähle von Sammelkarten bekannt sind, die bislang der Polizei aber nicht gemeldet wurden. Die Polizei ist dazu unter der Rufnummer 02631 8780 oder per email pineuwied@polizei.rlp.de erreichbar.

