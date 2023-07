Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubdelikt in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am 15.07.2023 gegen 16:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über ein Raubdelikt in Dierdorf, im Bereich der Burgstraße informiert. Hier wurden zwei Personen durch 3 bislang unbekannte Täter abgepasst und teilweise ihrer Habseligkeiten beraubt. In diesem Zusammenhang wurde durch Zeugen ein silbergrauer SUV der Marke Audi beobachtet, mit dem die Täter zum Tatort und von diesem wieder fortgelangten. Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Polizeihubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zu Personen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

