POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Neustadt (Wied) (ots) - Am 14.07.2023 kam es im kurzen Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied). Die Fahrerin eines grauen Merced parkte ihr Fahrzeug gegenüber der Feuerwehr an der Straße. Nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen Schaden vorne rechts fest. Nach Spurenlage dürfte ein flüchtiges Fahrzeug beim Ausparken gegen den Mercedes gestoßen sein. Zeugen werden gebeten, mögliche ...

mehr