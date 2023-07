POL-HB: Nr.: 0412 --Polizei Bremen geht gegen Raser und Poser vor

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Heidelberger Straße Zeit: 06.07.23, 23.50 Uhr Ein Einbrecher drang in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Lagerraum eines Modegeschäftes in der Östlichen Vorstadt ein. Als er ertappt wurde, verletzte der Mann einen 59-Jährigen mit Reizgas und flüchtete. Der Täter drang gegen kurz vor Mitternacht in das Lager der Boutique in der Heidelberger ...

