POL-HB: Nr.: 0410 --Verkehrskontrollen in Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Europaallee Zeit: 03.07.2023 bis 06.07.2023

Einsatzkräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung der Polizei Bremen führten in Hemelingen von Montag bis Donnerstag umfangreiche Verkehrskontrollen bei Nutzfahrzeugen durch. Hierbei stellten sie diverse Verstöße fest.

Auf einem Autohof in der Europaallee standen Lenkung, Bremsanlagen, Reifen und Fahrwerk von LKW und Sattelzügen im Fokus der Verkehrsspezialisten, auch Lenk und Ruhezeiten wurden umfassend kontrolliert. Ausgestattet mit Rollbrettern und Arbeitsanzügen stellten die Einsatzkräfte zum Teil schwerwiegende Verstöße fest. So fiel der 28 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges mit gleich mehreren Mängeln auf: Die Reifen waren so defekt, dass sie Klopfgeräusche von sich gaben, es fehlte ein Bremszylinder und an der Bremsanlage wurde manipuliert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein weiterer Fahrer war mit 40 Prozent zu viel Ladung unterwegs, so dass er aufgefordert wurde, umzuladen. Weitere Mängel an diesen Tagen waren Reifenschäden, kaputte Frontscheiben und Ölaustritte. Diverse Fahrer hatten die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Die Einsatzkräfte verhängten zum Teil erhebliche Bußgelder, in einigen Fällen mussten Mängel durch Fachwerkstätten behoben werden. Die Polizisten kontrollierten an diesen vier Tagen insgesamt 25 LKW, zum Teil über mehrere Stunden. Die Polizei Bremen wird auch in Zukunft solche gezielten Kontrollen im Stadtgebiet durchführen.

