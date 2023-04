Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Langes Wochenende, Buchmesse, mehrere Konzerte und Fußball - Bundespolizei Leipzig erwartet ein hohes Aufkommen von Zugreisenden

Leipzig (ots)

Am kommenden Wochenende finden in Leipzig mehrere größere Veranstaltungen statt. So unter anderem die Leipziger Buchmesse und mehrere Konzerte. Dazu kommen noch die Heimspiele von RB Leipzig am Samstag und von der BSG Chemie Leipzig am Sonntag, aber auch Durchreisen von Fußballfans verschiedener Vereine.

Daher rechnet die Bundespolizei Leipzig an diesem Wochenende mit einem höheren Aufkommen von Reisenden im Hauptbahnhof Leipzig und in den Zügen des Regional- und Fernverkehrs. Bei der Ankunft von größeren Fangruppen kann es zu leichten Einschränkungen im Hauptbahnhof kommen. Die Zugänge zum Hauptbahnhof und zu den Bahn-steigen sind aber stets gewährleistet.

Die Bundespolizei Leipzig ist daher mit zusätzlichen Einsatzkräften auf dem Leipziger Hauptbahnhof im Einsatz.

