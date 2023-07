Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0411 --Haftbefehl für Straßenräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Am Dobben Zeit: 06.07.2023, 15:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstagnachmittag im Steintor zwei 18 und 21 Jahre alte mutmaßliche Straßenräuber. Kurz zuvor hatte einer von beiden versucht, einer 21-Jährigen die Halskette zu entreißen.

Gegen 15:00 Uhr wollte die junge Frau in der Straße Am Dobben gerade ihre Haustür aufschließen, als sie von dem 21-Jährigen angesprochen wurde. Plötzlich griff er ihre Halskette und riss so stark daran, dass sie stürzte und laut um Hilfe schrie. Dabei wurde sie leicht verletzt. Daraufhin flüchtete der Räuber gemeinsam mit dem 18-Jährigen ohne Beute. Umgehend alarmierte Einsatzkräfte trafen einige Straßen weiter auf das Duo, das sofort bei Erblicken der Polizisten wegrannte. Quer über Hinterhöfe, Gärten und Mauern versuchten beide zu flüchten. Die Einsatzkräfte blieben dran und stellten die beiden schließlich. Bei dem 21 Jahre alten Mann fanden sie eine Luxus-Armbanduhr, die sichergestellt wurde, um zu prüfen, ob sie aus einem anderen Eigentumsdelikt stammte. Die jungen Männer aus Marokko und Algerien wurden mit auf die Wache genommen. Gegen den 21-Jährigen wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

