POL-PDNR: Körperverletzung innerhalb einer Wohngemeinschaft

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten in Linz am Rhein zwei männliche Personen einer Wohngemeinschaft in Streit. Die zunächst verbalen Streitigkeiten eskalierten, indem der 29-jährige Beschuldigte seinem 32-jährigen Mitbewohner mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erlitt multiple Gesichtsverletzungen. Beide Personen waren bei der Tatausführung erheblich alkoholisiert. Der Beschuldigte ist polizeilich schon mehrfach als Gewalttäter in Erscheinung getreten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

