POL-HA: Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall in Wehringhausen

Hagen-Mitte (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es am Donnerstag (01.06.) in der Hochstraße zu einem Einbruch in ein Büro. Eine 64-Jährige stellte gegen 7.15 Uhr fest, dass ein Fenster in der Wohnung eingeschlagen wurde und offen stand. Es waren zudem Schubladen durchwühlt worden, Angaben zu möglichem Diebesgut konnte sie nicht machen. Ein Zeuge, der über dem Büro wohnt, konnte ergänzen, dass er zwischen 04 ...

