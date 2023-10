Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Siegburger möchte Zivilbeamten Diebesgut verkaufen

Siegburg (ots)

Am Freitagmittag (13. Oktober) ereignete sich ein etwas ungewöhnlicherer Einsatz an der Guardastraße in Siegburg. Gegen 13:30 Uhr ging ein Zivilfahnder der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die Guardastraße in Richtung Nogenter Platz entlang. Dabei wurde er auf den 41-jährigen Siegburger aufmerksam, der mehrere Passanten ansprach. Als sich der zivile Beamte dem 41-Jährigen näherte, wurde auch er von ihm angesprochen. Der Tatverdächtige fragte den Polizisten, ob er ein Parfum kaufen wolle. Nach eigenen Angaben habe er den Markenduft gestohlen und benötige nun Geld. Noch bevor der Beamte reagieren konnte, beabsichtigte der 41-Jährige ihm offensichtlich einen Kaufanreiz zu geben und sprühte ihn mit dem Duft an. Trotz der duftenden Verlockung gab sich der Zivilfahnder als Polizist zu erkennen, woraufhin der mutmaßliche Dieb fluchte. Der Siegburger wurde durch Unterstützungskräfte nach weiterem Diebesgut durchsucht. Dabei fanden sie Zigarillos und Zigarren, die mutmaßlich aus weiteren Diebstählen stammen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. (Re)

