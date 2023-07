Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht A60 Anschlussstelle Laubenheim

Heidesheim (ots)

Am Mittwoch, den 26.07.2023, gegen 16:06 Uhr kam es auf der A60 in Richtung Bingen auf Höhe der Anschlussstelle Laubenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei drängte ein beiger Kastenwagen einen 72-Jährigen beim Auffahren von dem Einfädelungsstreifen auf die Autobahn ab, sodass dieser von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen musste und seitlich mit dem PKW eines 28-Jährigen kollidierte. Der beige Kastenwagen verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit und setzte seine Fahrt auf der A60 in Richtung Bingen fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beigen Kastenwagen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim (06132 950-0) in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell