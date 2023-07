Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Nötigung auf der A63

Heidesheim (ots)

Am Mittwoch, den 26.07.2023, gegen 14:44 Uhr wurde die Polizei in Mainz über Notruf durch eine Verkehrsteilnehmerin über einen grauen VW Tiguan in Kenntnis gesetzt, welcher auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen der Anschlussstelle Biebelnheim und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd drängeln und andere Verkehrsteilnehmer nötigen würde. Hierbei sei es auch fast zu einem Unfall gekommen. Durch Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 und der Polizeiautobahnstation Heidesheim konnte das gemeldete Fahrzeug auf der A60 an der Anschlussstelle Bischofsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf Grund der getätigten Äußerungen ergab sich der Verdacht der Nötigung. Nach der Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer aus der Kontrolle entlassen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim telefonisch (06132 950-0) in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell