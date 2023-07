Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall wegen Aquaplaning

A 61/Kettenheim (ots)

Bei Regen ins Schleudern kam ein 54-jähriger Fahrer eins PKW auf der A 61 in Höhe Kettenheim. Dabei fuhr der Mann am 25.7.2023 gegen 9:15 Uhr die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz, als er aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern kam. Hierbei touchierte der 54-Jährige mit seinem Mercedes einen rechts von ihm fahrenden PKW eines 48-Jährigen. Anschließend prallte er in die seitliche Schutzplanke und kam im Anschluss auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 54-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen sowie an der Seitenschutzplanke. Der Mercedes des 54-Jährigen war stark beschädigt nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 30.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Skoda des 48-Jährigen entstand nur leichter Sachschaden. Er konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme weiterfahren. Den Schaden an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell