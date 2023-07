Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall bei Aquaplaning

A 63/Alzey (ots)

Auf Aquaplaning ins Schleudern kam ein 24-Jähriger mit seinem Audi am 24.7.2023 gegen 15:20 Uhr auf der A 63. Dabei prallte der junge Mann, der mit einem 28-jährigen Beifahrer in Fahrtrichtung Mainz unterwegs war, auf der Weinheimer Talbrücke in die Mittelschutzplanke. Danach blieb der Audi mittig auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, waren aber unverletzt. Der PKW, an dem ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die A 63 kurzfristig voll gesperrt. Im sich bildenden Stau kam es zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines PKW fuhr aufgrund zu geringem Abstand auf den abbremsenden PKW eines 50-Jährigen. Hier entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell