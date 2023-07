Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich auf Aotobahn

A 61/Lonsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen kam es am 15.7.2023 gegen 14:30 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Lonsheim. Dabei übersah ein 57-Jähriger, der mit seinem PKW gerade ausscheren wollte, um einen LKW zu überholen, einen von hinten herannahenden PKW Skoda eines 56-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision zwischen dem Golf des 57-Jährigen und dem Skoda des 56-Jährigen. Beide PKW gerieten ins Schleudern, wobei einer der beiden PKW noch mit dem Auflieger eines Sattelzuges kollidierte, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Der Golf des 58-Jährigen überschlug sich aufgrund der Kollision und der 58-Jährige sowie seine beiden 57- und 18-jährigen Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Leicht verletzt wurde auch der 57-jährige Skoda-Fahrer. Am Golf entstand ein Total-Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro, am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am LKW schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die verletzten Personen wurden zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser in Alzey und Bad Kreuznach verbracht. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch zwei Rettungswagen und 14 Kräfte der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen. Für die Unfallaufnahme wurde die A 61 in Richtung Koblenz bis ca. 15 Uhr komplett gesperrt.

