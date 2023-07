Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz/Klein-Winternheim: Zentnerweise Schotter auf der A 63, Vollsperrung im Berufsverkehr

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 12.07.23 befuhr ein LKW gegen 16:02 h die A 63 in Richtung Alzey. Ca. 1 km vor der Anschlussstelle Klein-Winternheim öffnete sich die Heckklappe des Kippers. Die aus Schotter bestehende Ladung ergoss sich auf die Autobahn. Der Kipperfahrer hielt kurz in der nächsten Nothaltebucht an, setzte dann jedoch die Fahrt fort. Er verließ an der AS Klein-Winternheim die Autobahn und fuhr über die K 51 in Richtung Lerchenberg weiter - immer noch Schotter verlierend. Die A 63 musste in Richtung Alzey bis 16:58 h voll gesperrt werden. Nach ersten Reinigungsmaßnahmen der Polizei konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Um 20:23 h war die Autobahn komplett gereinigt und frei befahrbar. Es kam wegen des Berufsverkehrs zu einem massiven Rückstau bis zurück an die AS Ginsheim-Gustavsburg (A60) mit einer Länge von ca. 10 Kilometer.

Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht Zeugen, die Hinweise auf den Kipper geben können.

