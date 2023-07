POL-VDMZ: Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs anlässlich des Ferienreiseverkehrs

A 63/Freimersheim (ots) - Bei der Kontrolle eines PKW am 7.7.2023 gegen 03:20 Uhr durch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Mitfahrerparkplatz Freimersheim an der A 63 stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Zudem fanden die Beamten bei ihm zwei verbotene Einhand-Messer. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW fanden die Beamten noch einen ...

mehr