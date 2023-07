Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW brennt auf Autobahn

A 61/Warmsroth (ots)

Zu einem PKW-Brand mit anschließenden erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es heute am 5.7.2023 gegen 15:10 Uhr auf der A 61. Zirka 1000 Meter nach der Anschlussstelle Stromberg geriet in Fahrtrichtung Koblenz ein PKW in einen Vollbrand. Der Fahrer konnte den Wagen noch auf dem Standstreifen abstellen und alle drei Insassen konnten das Auto unverletzt verlassen. Die A 61 musste für die Löscharbeiten voll gesperrt werden. Der Verkehr lief während der Einsatzzeit über die linke Fahrspur. Es kam zu einem Rückstau von zehn Kilometern. Vermutlich geriet das Auto aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiautobahnstation auch die Feuerwehr aus der VG Stromberg. Gegen 17:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell