Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 30.06.2023, um 13:25 Uhr wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Der 36-Jährige aus Winkelsett befuhr mit seinem Pedelec den Fahrradweg der Harpstedter Straße in Wildeshausen entgegen der Fahrtrichtung. Um einen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden weiblichen Führerin eines E-Scooters zu vermeiden, bremste er sein Pedelec so stark ab, dass er sich überschlug. Durch den Sturz verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 250,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell