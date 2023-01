Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei Rhein-Sieg fahndet bei Aktenzeichen XY nach unbekannten Räubern

Ruppichteroth/Hennef (ots)

Am 18. Januar berichtetet die ZDF Sendung "Aktenzeichen XY" um 20.15 Uhr über zwei Raubüberfälle auf Supermärkte, die sich am 17.12.2021 in Ruppichteroth und am 09.02.2022 in Hennef ereignet haben.

Wir berichteten über die Taten am 20.12.2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5103786 und 10.02.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5143274.

In beiden Fällen betraten zwei unbekannte Männer kurz vor Ladenschluss die Geschäfte und bedrohten das anwesende Personal mit einem Messer. Sie ließen sich von den Angestellten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro aushändigen und flüchteten unerkannt. Aufgrund der ähnlichen Begehungsweise und der von den Zeugen abgegebenen Personenbeschreibungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von einem möglichen Tatzusammenhang aus.

Kriminalhauptkommissar Bernd Junkersfeld von der Polizei Siegburg wird die beiden Fälle in der Fernsehsendung im Detail vorstellen und erhofft sich Hinweise auf die bislang noch unbekannten Täter, die als 30 bis 40 Jahre alte Männer beschrieben werden. Der Wortführer ist etwa 180 cm groß mit kräftiger Statur. Bei der Tat in Ruppichteroth trug er eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Winterjacke, darunter eine gelbe Warnweste, dunkle Handschuhe und war maskiert mit schwarzer OP-Maske.

Sein Mittäter ist etwas kleiner, circa 170 cm groß, und soll etwas korpulenter gewesen sein. Bei dem ersten Überfall hatte er ebenfalls eine schwarze, etwa hüftlange, Winterjacke an. Darunter einen Kapuzenpullover, die Kapuze aufgesetzt. Auch er trug eine schwarze OP-Maske und unter seiner Jacke eine gelbe Warnweste.

Die Staatsanwaltschaft Bonn hat für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung ausgelobt.

Hinweise, die in begründeten Einzelfällen auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die Polizei in Eitorf und in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3421 oder -3521 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell