BPOL-KL: Traktor kollidiert mit Regionalbahn am Bahnübergang

Bruchmühlbach|Homburg (ots) - Um ca. 3:00 Uhr in der Nacht des 29. Juni 2023 stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf der A 6 auf Höhe der Raststätte Waldmohr einen PKW fest, der als gestohlen gemeldet war. Die Polizisten überholten das Fahrzeug und zeigten dem Fahrer an ihnen zu folgen, um eine Kontrolle durchzuführen. Zunächst fuhr dieser auch hinter den Beamten her, verließ die A 6 an ...

