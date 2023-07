POL-VDMZ: Zotzenheim, A61; Größere Menge Marihuana bei Verkehrskontrolle aufgefunden

A 61/Kettenheim (ots) - Bei Regen ins Schleudern kam ein 54-jähriger Fahrer eins PKW auf der A 61 in Höhe Kettenheim. Dabei fuhr der Mann am 25.7.2023 gegen 9:15 Uhr die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz, als er aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern kam. Hierbei touchierte der 54-Jährige mit seinem Mercedes einen rechts von ihm fahrenden PKW eines 48-Jährigen. Anschließend prallte er in die seitliche Schutzplanke und kam im Anschluss auf dem Standstreifen zum ...

